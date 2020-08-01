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قوات "بركان الغضب" تعلن سيطرتها على محطات توليد الكهرباء بين جنزور ومصراتة

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قوات
Reuters ZB/KR
خطوط كهربائية في ليبيا -أرشيف-
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أعلنت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، سيطرتها على كل محطات توليد الكهرباء من مدينة جنزور إلى مصراتة.

وذكرت الغرفة في بيان على "فيسبوك" أن "طرح الأحمال سيكون بالتساوي".

وكانت قوات العملية أفادت في وقت سابق من اليوم باسهتداف "بعض مليشيات حفتر غرب سرت".

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء الليبية أعلنت الجمعة أن مجموعة مسلحة دخلت إلى محطة شرق طرابلس وأرجعت الأحمال بالقوة، محذرة من أن هذا العمل يعرقل بناء الشبكة، ويهدد سلامتها واستقرارها.

المصدر: وكالات

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