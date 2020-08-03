حراك "رشحناك من أجل ليبيا" يطلق مسيرات دعم لسيف الإسلام القذافي

أعلن حراك "رشحناك من أجل ليبيا"، الاثنين، انطلاق الإعلان عن مسيرات التحشيد الشعبي في مختلف المدن الليبية الداعمة لترشيح سيف الإسلام القذافي، في الانتخابات الرئاسية الليبية.

وأوضح أحد قادة الحراك، أن "مسيرات الظهور الشعبي تحت شعار (يد بيد من أجل ليبيا الغد)، تأتي ضمن برامج الحراك والتي تهدف لإيصال صوت الشارع الليبي بالمطالبة بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتأكيد الدعم لسيف الإسلام القذافي وتوجيه خطاب لمحكمة الجنايات الدولية لرفع القيود المفروضة على مرشحهم السياسي، وأنها زادت عزم وإصرار أنصاره لتكملة المشوار، وصولا لانتخابات يقول من خلالها الشعب كلمته".

وأضاف، أن "المسيرات ستنطلق بداية من العشرين من أغسطس المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للشباب الليبي وتتواصل لمدة 10 أيام علي التوالي في المدن والقرى الليبية".

من جانبه أكد رئيس اتحاد القبائل الليبية الطاهر الشهيبي، دعمهم لـ"سيف الإسلام القذافي مرشح القبائل الليبية وعزمهم المشاركة في المسيرات رافعين شعارات سلمية بالمطالب المدنية وصور سيف الإسلام".

ودعا الشهيبي، "عامة الشعب الليبي للمشاركة الفاعلة في إنجاح هذا الظهور الشعبي الذي يهدف لكسر حاجز الخوف الذي يهيمن على الشعب الذي ذاق الويلات من التجويع والإهانة والذل بشتي أنواعه".

وأضاف، أن "المسيرات التي دعونا لها سلمية وعلى الأجهزة الأمنية في مختلف المدن الليبية تأمينها على أعلى مستوى وذلك من صميم واجبهم الوطني تجاه الشعب".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

خاص ـ RT