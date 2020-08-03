وزيرة البيئة المصرية تعلق على نشر صور لقتل دلفين صغير (صورة)

نفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، صحة الصور المتداولة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول إقدام مجموعة من الشباب على قتل دلفين صغير بالسواحل المصرية.

وقالت إن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، مشيرة إلى أن الصور المتداولة تشير إلى أحد السواحل بدول المغرب العربي وليست بأي من السواحل المصرية.

وكان عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولت أخبارا وفيديوهات وصورا عن رصد قتل دلفين من قبل عدد من الشباب، على أحد السواحل المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية