بينها فرض ارتداء الكمامات.. الفريق المعني بكورونا يبحث فرض إجراءات جديدة في سوريا

ناقش الفريق الاستشاري المعني بفيروس كورونا في سوريا جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها مع الانتشار المتزايد للفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن الفريق بحث بحضور الوزير نزار يازجي إلزام الجهات المعنية إلزام ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات خاصة المغلقة كالمراكز الثقافية ودور السينما ومراكز التسوق والمحلات التجارية، والجامعات، ووسائل النقل العامة والحافلات وفي الدوائر الرسمية مع التقيد بالتباعد المكاني.

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وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد مجددا على الجهات المعنية منع النراجيل في المطاعم والمقاهي كونها مصدرا لنشر العدوى ولاسيما عند تشارك استخدامها إضافة لتقليص الأنشطة التي تستدعي التجمعات قدر الإمكان وفرض الإجراءات الوقائية فيها كارتداء الكمامات القماشية وتحديد الأعداد المسموح تواجدها في تلك الأنشطة.

ويتألف الفريق الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المعني بكورونا من ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، إضافة إلى مركز البحوث والخدمات الطبية.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT