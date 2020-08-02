وزارة الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في محافظتي دمشق وريفها لمدة 15 يوما.



وذكرت الوزارة أن تلك الصلوات ستعلق بدءا من يوم غد الاثنين وذلك عملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت تعليق صلاة عيد الأضحى في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق، وهما المحافظتان اللتان يسجل فيهما أعلى معدل إصابات في البلاد، وخاصة مدينة دمشق التي يتركز فيها 52 في المئة من مجمل الإصابات في سوريا.

أسامة يونس - دمشق