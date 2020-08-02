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المغرب.. المئات في أغادير يخرقون الطوارئ بسبب "بوجلود"

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المغرب.. المئات في أغادير يخرقون الطوارئ بسبب
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تجمع المئات من المواطنين، في المغرب، مساء السبت، بعدد من شوارع أغادير جنوب غرب البلاد لإحياء العادة الشهيرة المرافقة لعيد الأضحى والمعروفة بـ"بوجلود".

وشوهدت سيارات الأمن وهي تخترق الجموع في محاولة لتفريقهم في ظل حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

واستمرت التجمعات حتى وقت متأخر من مساء نفس اليوم، مما أثار مخاوف من انتشار سريع للفيروس، خصوصا أن أغلب المتجمهرين لم يكونوا يرتدون الكمامات.

 ومراسم "بوجلود" هي مراسم احتفالية "أمازيغية"، تنظم سنويا بمناسبة عيد الأضحى، حيث يقوم شخص أو أكثر بارتداء جلود الأضاحي، التي تم ذبحها، في العيد.

المصدر: هسبريس

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