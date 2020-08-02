الحكومة اليمنية: ترحيل الحوثيين 6 من البهائيين "جريمة نفي قسري"

دانت الحكومة اليمنية يوم السبت قيام الحوثيين بترحيل 6 من أتباع الطائفة البهائية من اليمن، واعتبرت ذلك "جريمة نفي قسري".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة عن وزير الإعلام معمر الأرياني قوله إن "قيام مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بترحيل ستة من البهائيين خارج اليمن بينهم حامد بن حيدرة زعيم الطائفة البهائية جريمة نفي قسري".

واعتبر الأرياني أن "جريمة الترحيل لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم وتغييبهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي ومصادرة ونهب ممتلكاتهم".

وأضاف أن إجبار الحوثيين أبناء الطائفة البهائية على مغادرة وطنهم "جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ويعكس مستوى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرتهم على خلفية معتقداتهم الدينية".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات بإدانة هذه "السابقة الخطيرة"، والضغط على الحوثيين لوقف "ممارساتهم العنصرية" ضد الأقليات الدينية.

المصدر: وكالات