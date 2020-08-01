إعلامي مصري يكشف سبب تسمية محطة مترو باسم إعلامية راحلة وسرا من أسرار 30 يونيو

كشف الإعلامي المصري صفوت عبد العظيم نائب رئيس تحرير الأهرام سبب تسمية محطة مترو في القاهرة باسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي.



وقال عبد العظيم إن بيان 30 يونيو 2013 عندما كان "صلاح عبد المقصود الإخواني وزيرا للإعلام وكانت صفاء حجازي رئيسة للتلفزيون ناس كتير حاولوا إقناع حجازي بعدم إذاعة البيان طبعا فاكرين البيان بتاع المهلة 48 ساعة لدرجة جهات خارجية هددت حجازي بعدم إذاعة البيان ولكنها وتحت مسؤوليتها الشخصية أذاعت بيان 30 يونيو... وكان ممكن تطير رقبتها في القصة لكن صممت وأذاعت البيان بشجاعة كبيرة رغم أن الإخوان كانوا في كل شبر بماسبيرو".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد استغربت تسمية محطة مترو باسم الإعلامية الراحلة حجازي وتجاهل أسماء أخرى.

ناصر حاتم ـ القاهرة





المصدر: RT



