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تونس.. تسجيل وفاة واحدة و17 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

تونس.. تسجيل وفاة واحدة و17 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ZS/IGA
تدابير احترازية ضد كورونا
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سجلت وزارة الصحة التونسية خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 16 منها محلية، وإصابة واحدة وافدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1552 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51 بتسجيل حالة الوفاة الأخيرة.

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا COVID-19 بتونس تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 31...

Publiée par ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ sur Samedi 1 août 2020

المصدر: وزارة الصحة التونسية

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