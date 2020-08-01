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السيسي أول زعيم عربي يهنئ الإمارات بإنجازها النووي

أخبار العالم العربي

Pavel Golovkin
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وأصبح أول زعيم عربي يقدم التهاني للإمارات على هذا الإنجاز.

وقال السيسي "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة واخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".

مكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، أعلن عبر حسابه على "تويتر" اليوم عن النجاح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

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