الأردن.. وفاة ثانية جراء تسمم غذائي جماعي

أعلن مصدر طبي أردني، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة ثانية جراء التسمم الغذائي الجماعي في منطقة البقعة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق، عن وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الغذائي في البقعة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 800 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، يوم الأربعاء الماضي، إن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

المصدر: وسائل إعلام أردنية