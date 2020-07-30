العضايلة يناشد مواطنيه الالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية

ناشد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة الأردنيين، الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية.

وكتب العضايلة على "تويتر": "عيد أضحى مبارك على شعبنا وقيادتنا وأمتناـ وحجا مبرورا. أعاد الله هذه الأيام المباركة علينا جميعا بصحة وأمان وسلام وقد تجاوزنا شر هذا الوباء".

#عيد_أضحى_مبارك على شعبنا وقيادتنا وأمتناـ وحجا مبرورا. أعاد الله هذه الأيام المباركة علينا جميعا بصحة وأمان وسلام وقد تجاوزنا شرّ هذا الوباء. أناشد جميع الأهل والأحبة الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية. حماكم الله. — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) July 30, 2020

وأضاف: "أناشد جميع الأهل والأحبة الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية، حماكم الله".

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغت 1191 حالة.

المصدر: "وكالات أردنية"