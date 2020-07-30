كورونا... إصابتان محليتان تمنعان الأردن من الانتقال للمربع الأخضر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا بينها إصابتان محليتان، وذلك بعد 5 أيام من عدم تسجيل إصابات محلية بالفيروس.

وبينت الوزارة، أن إحدى الإصابات سجلت لدى صاحب منشأة غذائية في عمّان، والأخرى لموزع مواد صحية تم فحصه أثناء تواجده في الأسواق.

وتم نقل المصابين إلى منطقة عزل المصابين في البحر الميت، وعزل موقعي سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيا لمدة 48 ساعة لغايات التعقيم، والحجر على جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

وحددت الحكومة مدة 10 أيام متتالية دون إصابات محلية للانتقال إلى مرحلة "المربع الأخضر"، الذي يشمل فتح قطاعات بينها قاعات الأفراح وبيوت العزاء وإلغاء الحظر الليلي.

الشرط الحكومي، منعت تحقيقه إصابة واحدة سجلت في 14 يوليو الجاري بعد 8 أيام متتالية دون أي إصابة.

وبعد 8 أيام أخرى بلا إصابات محلية، أعلن في 24 يوليو تسجيل إصابة محلية لطبيب في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في عين الباشا.

واليوم الخميس، وبعد 5 أيام بلا تسجيل إصابات محلية، بات على الأردنيين الانتظار مرة أخرى لتسجيل 10 أيام بلا إصابات محلية للانتقال الى المربع الأخضر.

المصدر: موقع خبرني