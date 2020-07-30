"واس": الملك سلمان يغادر المستشفى.. فيديو + صور

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد غادر المستشفى عقب تماثله للشفاء من متاعب في المرارة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة "واس" الملك سلمان وهو يغادر مبنى المستشفى يصحبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ودخل العاهل السعودي مستشفى "الملك فيصل" التخصصي بالرياض الاثنين 21 يوليو، لإجراء بعض الفحوص بعد حدوث التهاب في المرارة، حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

المصدر: "واس"