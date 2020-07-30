 
مباشر

"واس": الملك سلمان يغادر المستشفى.. فيديو + صور

أخبار العالم العربي

twitter.com
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر مستشفىالملك فيصل التخصصي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofdt

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد غادر المستشفى عقب تماثله للشفاء من متاعب في المرارة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة "واس" الملك سلمان وهو يغادر مبنى المستشفى يصحبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ودخل العاهل السعودي مستشفى "الملك فيصل" التخصصي بالرياض الاثنين 21 يوليو، لإجراء بعض الفحوص بعد حدوث التهاب في المرارة، حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا