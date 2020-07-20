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الملك سلمان عاهل السعودية يدخل المستشفى

أخبار العالم العربي

الملك سلمان عاهل السعودية يدخل المستشفى
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز
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دخل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

وجاء في البيان "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

المصدر: واس

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