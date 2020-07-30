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الرئيس الإيراني لأمير قطر: الأمن والاستقرار في المنطقة يتحققان في إطار التعاون الإقليمي فقط

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الرئيس الإيراني لأمير قطر: الأمن والاستقرار في المنطقة يتحققان في إطار التعاون الإقليمي فقط
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن أمن واستقرار المنطقة يتحققان في إطار التعاون الإقليمي فقط.

وقال روحاني: "لا توجد أي موانع أو قيود أمام إيران لتعزيز العلاقات والتعاون مع قطر كدولة صديقة وشقيقة".

وأضاف: "تعزيز التعاون بين دول المنطقة سيخلق ظروفا أفضل لها".

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

المصدر: RT

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