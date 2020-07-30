الرئيس الإيراني لأمير قطر: الأمن والاستقرار في المنطقة يتحققان في إطار التعاون الإقليمي فقط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن أمن واستقرار المنطقة يتحققان في إطار التعاون الإقليمي فقط.

وقال روحاني: "لا توجد أي موانع أو قيود أمام إيران لتعزيز العلاقات والتعاون مع قطر كدولة صديقة وشقيقة".

وأضاف: "تعزيز التعاون بين دول المنطقة سيخلق ظروفا أفضل لها".

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

سمو أمير البلاد المفدى يتبادل ، مع رئيس الجـمهورية الإسلامية الإيرانية، التهاني بمناسبـة عيد الأضحى المبارك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم. #قناpic.twitter.com/KJNB3d9whe — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 30, 2020

المصدر: RT