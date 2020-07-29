المغرب.. إغلاق 7 أسواق للماشية لعدم التزامها بإجراءات منع انتشار كورونا (فيديو)

أغلقت السلطات المغربية 7 أسواق لبيع الماشية لم يلتزم القائمون عليها بالإجراءات الصحية الموصى بها لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المغرب، أمس الثلاثاء، بأنه تم إغلاق عدد من الأسواق استنادا إلى ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية، واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص.

وأوضح البلاغ أنه تم في المجمل، إغلاق 7 أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة.

مضيفا أن المصالح المختصة بالوزارتين تنسق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق.

وذكر البلاغ أنه تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع، يضم الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى.

Souk marocain des moutons. le confinement pas respecté pic.twitter.com/MZXXmefojO — Maroc Top News 🇲🇦 (@MarocTopNews) July 29, 2020

المصدر: وسائل إعلام مغربية