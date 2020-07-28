حكومة الوفاق تعلن دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع لفيروس كورونا

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق، خليفة البكوش، دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع، أي "مرحلة الانتشار المجتمعي".

وطالب خليفة البكوش في مؤتمر صحفي مساء، اللجنة العليا لمجابهة كورونا، ووزارات الداخلية والخارجية والمواصلات والحكم المحلي، وجهاز الحرس البلدي، وعمداء البلديات، ومديري الإدارات الأمنية، والأوقاف، ودار الإفتاء، بـ"رفع الجهوزية نظرا لخطورة الموقف".

ومساء الأحد، قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن ليبيا تشهد حاليا ما يسمي بالانتشار المحلي للوباء.

وأضاف أن "الأمر جد خطير.. ومن يسأل عن حظر التجوال، نقول إن هذا الأمر فات، وخاصة في وجود الآن ما يسمى بالانتشار المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقا وغربا وجنوبا".

المصدر: وسائل إعلام ليبية