وزير الخارجية اللبناني: سنتقدم غدا بشكوى لمجلس الأمن احتجاجا عما حدث أمس

أعلن وزير الخارجية اللبناني أن لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي الذي تعرض له جنوب لبنان أمس.

وأضاف الوزير ناصيف حتي في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء:"موقفنا واضح بعدم المس بعديد ومهام قوات اليونيفيل رغم الضغوط التي تمارس علينا ونتمسك بالاستقرار والامن في لبنان".

وتابع حتي قائلا: "مجلس الوزراء دان العدوان وسنتقدم يوم غد بشكوى أمام مجلس الأمن. نحن متمسكون بالقرار 1701 ونؤكد حق لبنان بالدفاع عن نفسه وسنكون بالمرصاد لأيّ اعتداءات إسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي، زعم في وقت سابق من اليوم أنه "أحبط عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية وقال أنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

المصدر: وكالات