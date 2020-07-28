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مواجهات عنيفة بالأسلحة بين عشيرتين عراقيتين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أظهر مقطع فيديو حصلت عليه RT سماء محافظة ميسان جنوبي العراق ملبدة بالرصاص الحي من جراء اشتباكات مسلحة، بسبب نزاع بين عشيرتين عراقيتين هناك.


وبحسب نشطاء من المحافظة الجنوبية، فإن النزاع كان بين عشيرتين عربيتين في قضاء الكحلاء، واستمر لنحو ساعة تقريباً.

واستخدمت في النزاع الذي جرى الليلة قبل الماضية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد محافظات جنوبي العراق نزاعات عشائرية مستمرة تستخدم فيها أنواع الأسلحة، خاصة في محافظتي البصرة وميسان.


المصدر: RT

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