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عقار مصري جديد لعلاج كورونا ثمنه أقل من 1 دولار!

أخبار العالم العربي

عقار مصري جديد لعلاج كورونا ثمنه أقل من 1 دولار!
Reuters
صورة أرشيفية
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كشف مسؤول مصري، مساء أمس الاثنين، عن بدء تجربة عقار مصري خالص لعلاج فيروس كورونا قريبا، لن يتجاوز سعره الدولار الواحد.

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وقال رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، محيي حافظ، لتلفزيون "صدى البلد" المحلي، إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا، وتجري التجارب عليه في الجامعات المصرية.

وأشار حافظ إلى أن وزارة الصحة بدأت مؤخرا بإضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها، منوها بأن سعر هذا الدواء لا يتخطى 15 جنيها، أي أقل من 1 دولار.

كما أكد المسؤول المصري أن لقاحا مصريا خالصا يجري تطويره بمصنع 6 أكتوبر، بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى، وقال إن العلماء المصريين يعملون على هذا اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن.

وأضاف أنه ستجري تجربته على 500 شخص من الأصحاء، ومن المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر المقبل.

المصدر: صدى البلد

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