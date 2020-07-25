مصر تسجل تراجعا كبيرا في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

سجلت مصر، اليوم السبت، تراجعا كبيرا في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 933 مصاب بفيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 32903 حالة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، لافتا إلى وفاة 40 مصاب بـ"كوفيد 19".

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة شفاء و4558 حالة وفاة.

وأكد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

المصدر: RT