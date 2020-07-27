مراسلنا: استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بصواريخ "كاتيوشا"

أفاد مراسل RT في العراق نقلا عن مصدر أمني مساء يوم الاثنين، بأن صواريخ "كاتيوشا" سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد والتي تتواجد فيها قوات عسكرية أمريكية.

وأشارت معلومات إلى سقوط 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا"، ولم يتبين لغاية الآن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

وتتعرض القواعد العراقية التي تحتضن قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل "الحشد الشعبي" المرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

ويوم 14 يوليو استهدف قصف صاروخي قاعدة التاجي، فيما كان أوسع هجوم صاروخي يوم 11 مارس الماضي، حيث أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين وطبيبة عسكرية بريطانية، وردا على هذا الهجوم نفذت الولايات المتحدة هجوما جويا على مواقع لـ"كتائب حزب الله".

وشنت الولايات المتحدة ضربات عدة في الأشهر الماضية على فصائل "الحشد الشعبي"، وأعربت السلطات العراقية عن معارضتها لهذه العمليات، بينما يجري الجانبان حاليا مفاوضات حول تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: RT