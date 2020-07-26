أمطار غزيرة وسيول جارفة في منطقة جازان بالسعودية (فيديو)

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان السعودية منذ وقت مبكر من مساء الأحد، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالمنطقة بعدم الاقتراب من مجاري السيول، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

وشهدت عدة مواقع شمال شرق جازان نزول أمطار غزيرة وسيول متواصلة من بينها شهدان وسر ووعال وعدد من الأودية في محافظات الداير وهروب، فيما اجتاحت السيول عددا من الطرق في المحافظات.

ورصدت مقاطع فيديو مشاهد من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، فيما جدد مدني جازان تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، وذلك لاستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

المصدر: وسائل إعلام سعودية