توقعات بارتفاع عدد إصابات كورونا في المغرب بشكل كبير في الأيام المقبلة

قال مدير مختبر الفيروسات بـ"جامعة الحسن الثاني" في الدار البيضاء، مصطفى الناجي، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مدير المختبر في تصريح لموقع "هسبريس" أن عدد الإصابات بالفيروس، التي تم تسجيلها أمس السبت في البلاد، والذي بلغ 811 حالة، يبقى أمرا لا يثير الاستغراب.

وأوضح أن الأيام المقبلة "ستعرف تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة، بالنظر إلى ارتفاع عمليات الكشف في صفوف المغاربة، التي يتم إجراؤها بشكل يومي".

وأضاف أن ازدياد عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا سيكشف عدد إصابات أكبر من الأعداد التي يجري تسجيلها في الأيام الأخيرة، في ظل عدم التزام المواطنين بالتدابير الصحية.

وبعد تأكيده أن فترة عيد الأضحى ستشهد تسجيل عدد كبير من الإصابات، شدد مدير المختبر على أن الحل الذي يوجد أمام المواطنين المغاربة لتجاوز هذا الوضع، هو العمل على الالتزام بالتدابير الصحية الصادرة عن السلطات العمومية، واحترام التباعد الجسدي، في ظل غياب لقاح حتى الآن لمواجهة هذا الفيروس.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المغرب منذ بدء تفشي الوباء 19645 حالة مؤكدة.

المصدر: هسبريس