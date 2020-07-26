قرار رسمي بخصوص صلاة عيد الأضحى في مصر

تم التوافق على أن صلاة عيد الأضحى في مصر لهذا العام ستكون بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر الفائت.

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وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، وذلك بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

كما تقرر الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا.

وسجلت مصر 91 583 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 32 903 مريضا، وتوفي 4 558 شخصا.

المصدر: RT