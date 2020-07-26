قطر.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية مفاجئة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر، من أمطار رعدية متوقعة، مصحوبة برياح قوية مفاجئة بعد الظهيرة على الساحل.

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وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، مصحوبا بغبار عالق على بعض مناطق الساحل في البداية ليصبح حارا نهارا، مع بعض السحب المحلية.

وقالت إن هناك فرصة لأمطار غربا بعد الظهيرة قد تكون رعدية أحيانا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا مع بعض السحب.

كما أفادت بأن الرياح على الساحل، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، تصل إلى 26 عقدة مع الأمطار الرعدية.

وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تتحول إلى شمالية غربية في الشمال ظهرا.

المصدر: الراية