شاهد.. هطول أمطار صيفية على أجزاء من منطقة الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية بحدث نادر تمثل بهطول أمطار صيفية على أجزاء متفرقة بشمال منطقة الرياض، أثارت جريان المياه في بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الأمطار بدأت بالهطول الخميس الماضي على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات.

وفي مساء أمس الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط، وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة، بينما هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.

وأوضحت "سبق" أن هطول الأمطار الصيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات يعتبر حدثا نادرا إذ تتكون فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب.

أمطار شمال اشيقر بمنطقة الرياض

- pic.twitter.com/Mgr3n3U0js — مجتمعنا (@KSASociety) July 25, 2020

المصدر: "سبق"