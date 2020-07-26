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السعودية.. تغريم 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح

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السعودية.. تغريم 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح
Reuters
الحرم المكي بعد تعليق السلطات السعودية الدخول إليه في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا (6 مارس 2020).
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أعلن الأمن العام السعودي، يوم السبت، عن فرض عقوبة مالية بحق 16 شخصا بتغريم كل منهم مبلغ 10000 ريال، لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح.

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أن 16 شخصا خالفوا خلال الأيام السبعة الماضية، التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بموسم حج هذا العام.

وأضاف أنه تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بحق أولئك المخالفين، وذلك بتغريم كل منهم عشرة آلاف ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.

المصدر:واس

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