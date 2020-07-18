 
مباشر

السعودية.. الأمن العام يمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة حتى 11 أغسطس

أخبار العالم العربي

السعودية.. الأمن العام يمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة حتى 11 أغسطس
Reuters
بيت الله الحرام في مكة المكرمة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc9v

أكد الأمن العام السعودي، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات"، حتى نهاية يوم 12 من شهر ذي الحجة.

وأشار الأمن في تغريدته، إلى أنه "ستتم معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال".

وأضاف: "في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة".

ودعا الأمن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن "رجال الأمن سيباشرون عملهم على كافة الطرقات والممرات المؤدية إلى تلك المشاعر، لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول بدون تصريح".

يذكر أن يوم 12 من ذي الحجة يصادف 11 أغسطس، وفقا للحسابات الفلكية السعودية. 

المصدر: "موقع الأمن العام السعودي – تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا