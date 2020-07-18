السعودية.. الأمن العام يمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة حتى 11 أغسطس

أكد الأمن العام السعودي، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة "منى ومزدلفة وعرفات"، حتى نهاية يوم 12 من شهر ذي الحجة.

وأشار الأمن في تغريدته، إلى أنه "ستتم معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال".

وأضاف: "في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة".

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية :

تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءً من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. pic.twitter.com/TmSJOmQq1j — الأمن العام (@security_gov) July 12, 2020

ودعا الأمن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن "رجال الأمن سيباشرون عملهم على كافة الطرقات والممرات المؤدية إلى تلك المشاعر، لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول بدون تصريح".

يذكر أن يوم 12 من ذي الحجة يصادف 11 أغسطس، وفقا للحسابات الفلكية السعودية.

المصدر: "موقع الأمن العام السعودي – تويتر"