 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

السعودية تعلن محدودية الحج لهذا العام

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن محدودية الحج لهذا العام
Reuters
الحرم المكي بعد تعليق السلطات السعودية الدخول إليه في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا (6 مارس 2020).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5od

قررت السلطات السعودية تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد "محدودة جدا"، تقتصر على الموجودين في المملكة من جنسيات مختلفة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الحج السعودية في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة".

وقالت الوزارة إن هذا القرار تم اتخاذه "حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

وشدد البيان على أن الحكومة السعودية "تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام"، وتؤكد أن "هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا