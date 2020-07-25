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حكومة الوفاق الليبية تصدر بيانا بشأن زيارة برنارد هنري ليفي

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حكومة الوفاق الليبية تصدر بيانا بشأن زيارة برنارد هنري ليفي
AFP
برنار هنري ليفي
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أصدر المكتب الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، يوم السبت، بيانا علق فيه على زيارة المفكر الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي إنه يود أن يوضح ما أثير حول زيارة هنري برنارد إلى ليبيا، حيث أفاد بأن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بالزيارة ولم يتم التنسيق معه بشأنها.

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وأضاف مكتب السراج أن المجلس الرئاسي اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركا أو متواطئا في هذا الفعل الذي يعد خروجا على الشرعية وقوانين الدولة.

وأصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس الرئاسي لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا.

وأثارت أنباء وصول المفكر الفرنسي برنارد ليفي، المثير للجدل، لمدينة مصراتة بليبيا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف في تعليق ساخر بأنه "القائد الحقيقي لثورة فبراير 2011".

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن ليفي، سيتجول في مدينتي الخمس وترهونة، إضافة إلى مدينة مصراتة، وسيلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وكان المفكر الفرنسي اليهودي برنارد ليفي، قد ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المتمردين على القذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا، بل ويُنسب له دور في إقناع ساركوزي بالقيام بدور رئيسي في جهود الإطاحة بالنظام الليبي السابق.

المصدر: RT

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