القيادة العامة للجيش الليبي: ليفي لن يزور الرجمة لا اليوم ولا مستقبلا

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم السبت، إنه لا توجد أي زيارة للمفكر الفرنسي برنارد ليفي، إلى مقر قيادة الجيش في منطقة الرجمة، لا اليوم ولا مستقبلا.

وأوضحت القيادة العامة أن زيارته إلى مصراتة تم العلم بها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام ليبية وصول برنارد ليفي إلى مدينة مصراتة للاجتماع بشخصيات سياسية ومسلحة من المدينة في زيارة تشمل أيضا الخمس وترهونة.

وأثارت أنباء وصول المفكر الفرنسي برنارد ليفي، المثير للجدل، لمدينة مصراتة بليبيا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف في تعليق ساخر بأنه "القائد الحقيقي لثورة فبراير 2011".

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن ليفي، سيتجول في مدينتي الخمس وترهونة، إضافة إلى مدينة مصراتة، وسيلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وكان المفكر الفرنسي اليهودي برنارد ليفي، قد ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المتمردين على القذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا، بل ويُنسب له دور في إقناع ساركوزي بالقيام بدور رئيسي في جهود الإطاحة بالنظام الليبي السابق.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الليبية