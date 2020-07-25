بالفيديو.. مسلحون يطردون برنارد ليفي من مدينة ترهونة الليبية

ذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات مسلحين اعترضت على موكب المفكر الفرنسي، برنارد ليفي، خلال دخوله لمدينة ترهونة شمال غرب ليبيا في زيارة أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وانتشرت على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم السبت، مقاطع فيديو قال ناشرها إنها توثق لحظة اعتراض موكب ليفي ومنع من الدخول إلى ترهونة على يد مسلحين موالين لحكومة الوفاق الوطني.

وقال بعض النشطاء إن المسلحين فتحوا النار باتجاه موكب ليفي وأجبروه على التراجع تحت حماية سيارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

هذا ماحدث لرتل برنارد ليفي في مدخل مدينة #ترهونة من قبل القوة المشتركة و سرايا شهداء النعاجي pic.twitter.com/j2DwhDmrLj — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) July 25, 2020

#الرصاص ..



هروب رتل ليفي من حدود ترهونة باتجاه الخمس ..



.. pic.twitter.com/d9XO8FaGfy — قلم رصاص (@Klmrsass) July 25, 2020

تحت حماية سيارات تابعة داخلية فتحي باشاغا موكب برنار ليفي يعود بعد منعه من دخول #ترهونة#ليبياpic.twitter.com/A6VSoc8zm4 — ياهوو بنغازي (@yahobn007) July 25, 2020

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وتسببت أنباء وصول ليفي، المفكر والكاتب الفرنسي من أصول يهودية والمثير للجدل، إلى مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن زيارة ليفي تشمل إضافة إلى مصراتة كلا من مدينتي الخمس وترهونة، حيث يتوقع أن يلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وكان ليفي قد ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المتمردين على زعيم البلاد الراحل، معمر القذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا.

المصدر: RT