رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يعلق على زيارة ليفي لمصراتة ويطالب بالتحقيق

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن استغرابه من السماح للمفكر الفرنسي، برنارد ليفي، بزيارة مدينة مصراتة الليبية، مطالبا بإجراء تحقيق في القضية.

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وقال المشري، في بيان مقتضب أصدره اليوم السبت ونشره مكتبه الإعلامي: "نستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي إلى مدينة الصمود في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية: "أطالب الجهات المعنية بالتحقيق حول سبب الزيارة والجهة الداعية لها".

وتسببت أنباء وصول ليفي، المفكر والكاتب الفرنسي من أصول يهودية والمثير للجدل، إلى مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن زيارة ليفي تشمل إضافة إلى مصراتة كلا من مدينتي الخمس وترهونة، حيث يتوقع أن يلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وكان ليفي قد ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المتمردين على زعيم البلاد الراحل، معمر القذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية