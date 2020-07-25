قطر تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى حوالي 109 آلاف مصاب.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 330 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 105750 شخصا.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال اليوم الماضي، ما يبقي الحصيلة مستقرة عند 164 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: قنا