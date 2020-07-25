بالفيديو.. وفاة مظلي سعودي فشل في فتح "المظلة الاحتياطية" بعد قفزة من جبل عال

عثرت الجهات الأمنية السعودية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، على أحد هواة القفز المظلي ميتا أسفل جبال الهدا في الطائف، بعد فقدانه عصر أمس أثناء مزاولته هذه الهواية.

وبحسب الشرطة، فإن المظلي قفز من أعلى قمة الجبل في وقت شهدت المنطقة هبوب موجات هوائية شديدة قذفت به إلى منطقة بعيدة، حيث تم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، وبعد تأخر عودته لم يستجيب للاتصالات على هاتفه.

وبمساعدة متطوعين، تمكنت الشرطة من العثور عليه متوف نتيجة سقوطه في منطقة وعرة أسفل جبل الهدا، في ما اتضح أن محاولاته لم تفلح في فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولته.

تم العثور عليه قد فارق الحياه رحمه الله واسكنه فسيح جناته #طيار_الطايف_مفقودpic.twitter.com/7EP8Sddmzn — نايف (@VIpj0hF5M5W8kvN) July 25, 2020

أمين مفقود من عصر يوم الجمعه كان يمارس هواية القفز المظلي من حافة جبال الهدا واختلفت الأجواء وهو في السماء اثناء ممارسة القفز المظلي ولحد هذه اللحظة مفقود لااحد يعرف عنه شيء وجواله لايوجد رد يارب رجعه لوالدته وأخوانه وجماعته سالم غانم يارب #طيار_الطايف_مفقودpic.twitter.com/EhvXeJsLqQ — عابد السويعدي (@abed_Alsuwayidi) July 25, 2020

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الجهات الأمنية تكشف عن العثور علي طيار الطائف المفقود أمين السفياني بعد أن فقدت أثاره عصر الجمعة أثناء ممارسة هواية القفز المظلي في الطائف



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&#طيار_الطايف_مفًقودpic.twitter.com/uj3ukb9wpt — أخبار السعودية (@saud_q82) July 25, 2020

المصدر: عكاظ