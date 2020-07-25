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بالفيديو.. وفاة مظلي سعودي فشل في فتح "المظلة الاحتياطية" بعد قفزة من جبل عال

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. وفاة مظلي سعودي فشل في فتح
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عثرت الجهات الأمنية السعودية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، على أحد هواة القفز المظلي ميتا أسفل جبال الهدا في الطائف، بعد فقدانه عصر أمس أثناء مزاولته هذه الهواية.

وبحسب الشرطة، فإن المظلي قفز من أعلى قمة الجبل في وقت شهدت المنطقة هبوب موجات هوائية شديدة قذفت به إلى منطقة بعيدة، حيث تم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، وبعد تأخر عودته لم يستجيب للاتصالات على هاتفه.

وبمساعدة متطوعين، تمكنت الشرطة من العثور عليه متوف نتيجة سقوطه في منطقة وعرة أسفل جبل الهدا، في ما اتضح أن محاولاته لم تفلح في فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولته.

المصدر: عكاظ

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