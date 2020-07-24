الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا منذ تفشي الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء تفشي العدوى.

وقال رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 26159 حالة مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1136 بعد تسجيل 12 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

في المقابل، وصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى 17693، بعد تماثل 324 مريضا للشفاء، فيما يخضع 65 شخصا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT