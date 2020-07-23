حمدوك يرد على إثيوبيا: نهر النيل ملك لكل دول المصب

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، على أنه يجب التوصل لاتفاقية مُحكمة تعالج أزمة سد النهضة، وأن نهر النيل ملك لكل دول المصب.

وقال حمدوك، إن "السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أيا من إثيوبيا أو مصر أو السودان، من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة، تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل سد النهضة".

وبث التلفزيون الإثيوبي، في وقت سابق، كلمة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مصحوبة بلقطات من التعبئة والاحتفالات الشعبية والأهازيج والأغاني، وهنأ شعبه باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة.

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من جهته، كتب وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشو: "تهانينا لنهر النيل الذي أصبح بحيرة ونهرا جاريا، وسنستفيد من موارده وأنهره للتنمية، ونهر النيل أوفى بوعده وهو لنا".

وأعلنت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، أنها "أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد، الذي أثار توترا كبيرا مع مصر والسودان".

المصدر: "الراكوبة"