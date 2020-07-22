وزير خارجية إثيوبيا: النيل لنا.. وأصبح الآن في بحيرة

أبدى وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، اليوم الأربعاء، سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة قائلا: "النيل لنا".

የድል ብስራት!

ዐባይ ወንዝ ነበር ተገርቶ ወንዝም ሀይቅም ሆነ። ከእንግዲህ በወንዝነቱ ይፈሳል። በሀይቅነቱ ኢትዮጵያ ለፈለገችው ልማት ሁሉ ለመዋል እጅ ሰጥቷል።እውነትም ዐባይ የእኛ ሆነ !! — Gedu Andargachew (@GeduAndargachew) July 22, 2020

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وقال أندارجاشو، في رسالة تهئنة عبر "تويتر" باللغة الأمهرية: "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا".

وأثارت تهنئة الوزير الإثيوبي استفزاز المصريين على "تويتر"، ما دفع بعضهم للتعليق على أندارجاشو بنشر صور لجاهزية الجيش المصري، فيما دعا آخرون إلى رحيل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء السد بسبب موسم هطول الأمطار.

Egyptian people are ready to fight for their rights in the Nile river by all means including miliatry power pic.twitter.com/WzEmbAYkzJ — Mohamed_Y_Hasan (@Mohamed_Y_Hasan) July 22, 2020

المصدر: RT