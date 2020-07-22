رفع ثوب الكعبة بمقدار 3 أمتار

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أمس الثلاثاء، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار تقريبا.

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كما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام.

ويأتي هذا الإجراء، الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن البدء بإجراءات الحجر المنزلي لحجاج هذا العام لمدة 7 أيام.

وأصدرت السعودية البروتوكولات الخاصة لموسم الحج، ضمن جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونشر المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اللائحة الكاملة للبروتوكولات الخاصة بالحج، حيث منعت الدخول للمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح، مع الحرص على التهوية الجيدة في كافة أماكن تواجد الحجاج والعاملين.

المصدر: وكالات