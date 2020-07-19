السعودية.. البدء بإجراءات العزل المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، عن البدء بإجراءات الحجر المنزلي لحجاج هذا العام لمدة 7 أيام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، بدأ اليوم الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام".

وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، بدأ اليوم الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام،

نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورًا — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 19, 2020

وأصدرت السعودية البروتوكولات الخاصة لموسم الحج، ضمن جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اللائحة الكاملة للبروتوكولات الخاصة بالحج، حيث منعت الدخول للمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح، مع الحرص على التهوية الجيدة في كافة أماكن تواجد الحجاج والعاملين.

وتقرر عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج، لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا، من العمل حتى زوال الأعراض والحصول على قرار التعافي، حسب تقرير الطبيب المعالج.

وشددت على ضرورة التقيد بكافة التعليمات الصحية من لبس الكمامات للقائمين وجميع العمال في جميع الأوقات والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.

وكذلك تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، وتطهير الأسطح البيئية بشكل دوري مجدول مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس خاصة مثل نقاط الاستقبال، مقاعد الجلوس، وأماكن الانتظار.

في المقابل، تقرر تجهيز غرفة أو دور لعزل الحالات المشتبه بها من القائمين والموظفين أو الحجاج داخل العمائر السكنية وكافة المرافق حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة وعمل الإجراءات اللازمة.

المصدر: "وكالات سعودية"