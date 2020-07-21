ألمانيا تطالب تركيا بالتوقف عن عملياتها الاستفزازية في شرق المتوسط

طالبت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تركيا بالتوقف عن عملياتها الاستفزازية في منطقة البحر المتوسط، وخاصة في المنطقة التي يشتعل فيها الصراع مع مصر واليونان وقبرص.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته إلى اليونان: "يجب أن تتوقف تركيا عن تصرفاتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط إذا كان هناك تطور في علاقتها بالاتحاد الأوروبي".

وتابع: " فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية. يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن تركيا لا تخضع لإذن أحد فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب في شرق المتوسط.

وأوضح الرئيس التركي في تصريحات له أن بلاده اتخذت خطوات في إطار حقوقها بشرقي المتوسط، ووفقا لمتطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك ستواصل على نفس الشاكلة.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ 4 مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"إذن" من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

المصدر: نيويورك تايمز