وزير خارجية الجزائر يزور روسيا

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن وزير الخارجية صبري بوقادوم، سيبدأ اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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وبحسب البيان فإن هذه الزيارة تندرج في إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى استعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية، بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وشدد البيان على أنه "ينتظر أن تكون هذه الزيارة فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الأوضاع في المنطقة، خاصة ليبيا ومالي وسوريا، وكذلك سبل ترقية السلم والأمن الدولي من خلال مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية وفي ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب المعنية".

المصدر: النهار