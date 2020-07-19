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تبون: هناك أطراف تريد أن تحمل القبائل الليبية السلاح وهذا سيؤدي إلى صوملة ليبيا

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تبون: هناك أطراف تريد أن تحمل القبائل الليبية السلاح وهذا سيؤدي إلى صوملة ليبيا
AFP AFP
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن محاولة إقحام القبائل الليبية في حمل السلاح "أمر خطير"، مؤكدا أنه في حالة وقوع هذا الأمر فإن ليبيا ستتجه نحو "سيناريو صومالي".

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ولفت تبون في لقاء مع وسائل إعلام محلية مساء الأحد إلى أن هناك أطرافا تريد أن تحمل القبائل الليبية السلاح، وهذا سيؤدي إلى "صوملة" ليبيا، مضيفا أن هناك دولا لم تلتزم بما تعهدت به في الملف الليبي.

وأضاف أن الجزائر لها العديد من القنوات المباشرة مع الفاعلين في ليبيا، كما أنها تقف على نفس المسافة بين الأطراف المتنازعة.

وقال إن الليبيين اليوم معزولون، ولا بد للجزائر أن تكون معهم بحكم العلاقات القديمة بين البلدين، واختتم بالقول: "من يريد الخير للشعب الليبي فليتركه يقرر مصيره."

المصدر: RT

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