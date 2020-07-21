باشاغا يشكر قطر على "وقوفها العادل" مع الوفاق

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا بوزير الدولة القطري لشؤون الدفاع في أنقرة، وأعرب له عن الشكر لوقوف بلاده مع الوفاق أثناء الهجوم على طرابلس.

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وأفاد موقع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بأن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اجتمع أمس بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة مع "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر خالد بن محمد العطية وبحضور وكيل وزارة الدفاع الليبية صلاح النمروش".

وبحث الجانبان خلال هذا الإجتماع "عدة قضايا إقليمية ودولية تهم الشأن الليبي والقطري، تعبيرا عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وفيما "بارك وزير الدفاع القطري الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني"، أعرب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية عن الشكر "على الموقف الإيجابي لدولة قطر الشقيقة على وقوفها العادل مع حكومة الوفاق الوطني إثر تعرض العاصمة طرابلس لعدوان غادر قامت به ميليشيات حفتر والدول التي دعمته".

المصدر: وزارة الداخلية الليبية