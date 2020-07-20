وزير الدفاع التركي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية ليبيا ومالطا بأنقرة

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم في أنقرة، اجتماعا ثلاثيا جمعه بوزيري داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، وداخلية مالطا بويرون كاميلاري.

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وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن الاجتماع "الثلاثي" مع أكار، سبقه لقاءان ثنائيان مع وزيري داخلية ليبيا ومالطا كل على حدة.

وذكر أن وزيري داخلية حكومة الوفاق الليبية والحكومة المالطية، استقبلا قبيل الاجتماعات بمراسم عسكرية جرت في ساحة وزارة الدفاع التركية.

وقام الوزيران الليبي والمالطي، بوضع توقيعهما في سجل التشريفات بوزارة الدفاع التركية قبل اللقائين المنفصلين مع وزير الدفاع التركي.

ولم تكشف الوكالة التركية عن الغاية من الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزير دفاع الدولة المضيفة بوزير داخلية ليبيا ومالطا.

يذكر أن مالطا، تعد أقرب جزيرة أوروبية بالمتوسط إلى ليبيا، حيث تشير التقارير إلى أن طرفي النزاع يواصلان حشد قواتهما بالقرب من مدينة سرت، فيما تدعم أنقرة بقوة عسكريا وسياسيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضد قوات خصمها، المشير خليفة حفتر.

المصدر: الأناضول + RT