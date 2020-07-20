 
مباشر

"المايوه الشرعي" يثير جدلا في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

egyptindependent
الساحل الشمالي مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocu1

أثار مقطع فيديو لإشكال وقع بين نزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، بشأن نزول سيدة إلى المسبح بالمايوه الشرعي "بوركيني"، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبرمواقع التواصل، رواد المسبح، يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايوه غير ملائمة، فيما دافعت هي عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها ترتدي المايوه الشرعي حتى في مسابح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية.

كما سمعت دعوات في مقطع الفيديو لتقبل الآخرين والاستمتاع باليوم الصيفي وبأشعة الشمس.

وتطور التلاسن بين رواد المسبح الذين اعتبروا أن المايوه "شكله وحش"، ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال.

وتنوعت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على "تويتر"، حيث اعتبر أحد المغردين أن الأمر حرية شخصية، فيما أشار آخر إلى أن مناطق ساحلية أخرى في مصر ترفض ارتداء السيدات للبيكيني.

وسخر ناشط آخر من الجدل القائم، قائلا إن مصر على وشك الدخول في حرب، والمصريون يتناقشون بشأن البيكيني والبوركيني.

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا