"المايوه الشرعي" يثير جدلا في مصر (فيديو)

أثار مقطع فيديو لإشكال وقع بين نزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، بشأن نزول سيدة إلى المسبح بالمايوه الشرعي "بوركيني"، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبرمواقع التواصل، رواد المسبح، يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايوه غير ملائمة، فيما دافعت هي عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها ترتدي المايوه الشرعي حتى في مسابح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية.

كما سمعت دعوات في مقطع الفيديو لتقبل الآخرين والاستمتاع باليوم الصيفي وبأشعة الشمس.

عنصرية اخرى في الساحل الشمالي بسبب نزول محجبة في حمام السباحة !! pic.twitter.com/SGG0WzZORV — BLUR. (@Bluurr11) July 20, 2020

وتطور التلاسن بين رواد المسبح الذين اعتبروا أن المايوه "شكله وحش"، ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال.

وتنوعت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على "تويتر"، حيث اعتبر أحد المغردين أن الأمر حرية شخصية، فيما أشار آخر إلى أن مناطق ساحلية أخرى في مصر ترفض ارتداء السيدات للبيكيني.

تخيل لما تلبس المايوه الشرعي

في بلد غير مسلمة

دولة عالم تاني مش تالت

و تبقى مرتاح اكتر!

و عارف ان ماحدش يستجري يبصلك اصلا

ولا يقول لك ايه اللي انت لابسه دة

مع اني ممكن اكون بالنسبالهم نازلة اصلح المجاري 😂

بس انت حر ! — Lilo (@Rehamkhaleddd) July 20, 2020

يا جماعة زى ما المايوه الشرعى ممنوع فى الساحل.. البيكينى ممنوع ف راس البر.. ف ياريت اخواتنا الفيمنستات يهدوا علينا شوية 😂 — أبو شَدوة (@Hazem_Ebrahim) July 20, 2020

وسخر ناشط آخر من الجدل القائم، قائلا إن مصر على وشك الدخول في حرب، والمصريون يتناقشون بشأن البيكيني والبوركيني.

مصر داخلة ع حرب والمصريين بيتخانقوا ع المايوة الشرعي والمايوة البكيني 😷😷 — abo samya (@ashmawe) July 20, 2020

المصدر: RT