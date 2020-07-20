مصر.. مواطن يرتكب مجزرة عائلية ويقتل والدته وزوجته وأولاده بسبب امرأة أخرى

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، بحبس مواطن قام بقتل والدته وزوجته وبناته رغبة في الارتباط بامرأة أخرى، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

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وجاءت البداية بتلقي النيابة العامة إخطارا باندلاع حريق بالعقار المملوك لوالدة المتهم بمركز البداري بمحافظة أسيوط يوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ووفاة المذكورة وزوجة المتهم وثلاث فتيات من بناته ونجاة إحداهن ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبانتقال النيابة العامة لمعاينة العقار المحترق "ناظرت جثامين المتوفيات متفحمة، حيث سألت النيابة العامة الفتاة الناجية من الحريق فقررت أن والدها أعلم والدتها بتاريخ السابع عشر من شهر يوليو الجاري بعودته إلى البيت من عمله بمزرعة بمحافظة القاهرة، فاستقبلته هي ووالدتها وجدتها وشقيقاتها الثلاث في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ثم لما خلدن إلى النوم صحب والدها أمه إلى غرفته، ولما طال غيابها عنها ولم تعد جدتها إليها، استطلعت أمرها فوجدتها ملقاة على سرير غرفة نوم والديها باسطة ذراعيها، فاتهمت والدها بقتلها".

وأشارت إلى أن "والدها تعدى عليها بالضرب لما سمع ذلك منها، ثم نقل أسطوانة غاز إلى الطابق الذي تواجدت الباقيات فيه بعد أن تأكد من امتلائها، ثم باغتها أثناء تواجدها بالمطبخ وخنقها بحبل قاصدا قتلها، فسقطت مغشيا عليها، ثم أفاقت على تجمع الأهالي واحتراق العقار، إذ أصيبت بآثار حرق في يدها اليمنى، فنقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأمرت النيابة المصرية بضبط الأب المتهم، وتمكنت الشرطة من ضبطه بتاريخ يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وأقر بارتكابه الواقعة لعلاقة عاطفية بينه وبين امرأة أخرى أفصحت له عن رغبتها في الانفصال عن زوجها والارتباط به، فقرر التخلص من زوجته وبناته ووالدته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية