مصر.. حريق ضخم يلتهم أحد المخازن ومحاولات للسيطرة عليه (فيديو)

قالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن النيران اشتعلت في أحد المخازن بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، بعد ظهر اليوم الاثنين، مما أدى إلى تضرر بعض المحلات في المنطقة.

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وأوضحت الصحيفة أن الحريق امتد إلى بعض المحلات، في ظل محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، حيث لم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل عن الحريق.

يذكر أن مصر شهدت حريقا ضخما الأسبوع الماضي، أدى إلى إصابة 17 شخصا وحرق عشرات السيارات، وذلك على طريق "مصر – الإسماعيلية".

المصدر: أخبار اليوم