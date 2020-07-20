 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع التركي: يجب قطع المساعدات عن حفتر

مصر.. حريق ضخم يلتهم أحد المخازن ومحاولات للسيطرة عليه (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. حريق ضخم يلتهم أحد المخازن ومحاولات للسيطرة عليه (فيديو)
facebook
الحريق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocqd

قالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن النيران اشتعلت في أحد المخازن بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، بعد ظهر اليوم الاثنين، مما أدى إلى تضرر بعض المحلات في المنطقة.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة المصرية: إصابة 17 شخصا نتيجة الحريق الهائل على طرق القاهرة الإسماعيلية
وزارة الصحة المصرية: إصابة 17 شخصا نتيجة الحريق الهائل على طرق القاهرة الإسماعيلية

وأوضحت الصحيفة أن الحريق امتد إلى بعض المحلات، في ظل محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، حيث لم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل عن الحريق.

يذكر أن مصر شهدت حريقا ضخما الأسبوع الماضي، أدى إلى إصابة 17 شخصا وحرق عشرات السيارات، وذلك على طريق "مصر – الإسماعيلية".

المصدر: أخبار اليوم

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا